Birgit Schuurman: ‘Als je de nummers luistert, hoor je dat deze plaat oprecht is’

Want: ze heeft na tien jaar een nieuw, autobiografisch album uitgebracht: A fool for love.

Waarom heeft het tien jaar geduurd?

‘Na mijn vorige album kwamen er steeds meer acteer- en theaterklussen op mijn pad. Ik ben sowieso heel eager om nieuwe dingen te doen en voor je het weet, sta je weer acht maanden in een productie. Zo ging het maar door. Toen ik twee jaar geleden muziek maakte voor een theaterproductie en die vervolgens werd gecanceld, greep ik mijn kans. Ik vind het heerlijk om muziek te schrijven, maar je schrijft niet even een plaat op een vrije dinsdag. Nu had ik de tijd om er helemaal in te duiken.’

Waar heb je je inspiratie uit gehaald?

‘Uit dingen die me blij en enthousiast maken, maar ook uit mijn verdriet. Zo gaat Shoot a star over een van mijn beste vriendinnen. Ik zing dat ik zie hoe zij struggelt. Voor haar zou ik alle sterren aan de hemel willen schieten, zodat we wachten tot ze vallen en ze ontelbaar veel wensen kan doen. Sweet surrender gaat over mijn zoontje Chico. Al toen ik zwanger was, wilde ik een liedje voor hem schrijven, ruim acht jaar later is het er eindelijk. Het is heel authentiek en ik hoop dat hij het terugluistert als hij later Engels kan. Hij weet al dat ik van hem hou, maar dan voelt hij het misschien nog meer.’

Wat maakt dat je trots bent op dit album?

‘Dat het zo eerlijk is. Als je de nummers luistert, hoor je dat deze plaat oprecht is. Ik heb niet gekeken naar wat nu populair is en juist geschreven vanuit wat ik leuk vind. Vroeger maakte ik nog weleens platen waarvan ik dacht: dit zou het goed kunnen doen op de radio. Zo heb ik nu totaal niet gedacht. Ik heb gemaakt wat ík wilde maken en horen.’

Hoe ziet de komende tijd eruit?

‘Ik hoop dat het album aanslaat, dat ik op veel festivals mag spelen en over een tijdje een mooie clubtour kan doen. Wie weet, ligt er dan over twee jaar weer een nieuw album. Ook wil ik tussendoor nog mooie rollen spelen. Dat is voor mij de ideale combinatie.’

Foto: Charlotte Apituley