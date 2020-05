Biz-leisure: de modetrend die dankzij het coronavirus floreert

De loungewear die we tijdens de lockdown-periode hebben omarmd, gaat invloed hebben op de post-corona modetrends. Maak kennis met biz-leisure.

Je zou misschien denken dat ik tijdens deze intelligente lockdown-periode goed geld heb bespaard. Dat dacht ik ook. Geen flesjes wijn op het terras en geen coffee to go, slapend zou ik rijk worden tijdens de quarantaine. Maar na de aanschaf van zes thuiswerk-items bleek niets minder waar. Want terugkijkend op de afgelopen drie maanden bleek precies dat mijn grootste kostenpost: de aanschaf van een (in mijn geval meerdere) über chill thuiswerktenue. Ik bedoel, als je daar toch vijf van de zeven dagen in rondloopt mag het best wat kosten toch?

Biker shorts

Na het een en ander te hebben geprobeerd – sport shorts, oversized t-shirts, pyama jurkjes – bleek de biker short al snel favoriet. Zit comfortabel, maakt je benen langer, is makkelijk te combineren én is praktisch: je kunt er zo mee naar de supermarkt lopen. Ja, hier kan ik wel wat mee, dacht ik voor de spiegel. Maar leuk al dat geshop van loungewear, ooit stopt de lockdown en moet ik weer gewoon naar kantoor. Wat dan? Moet ik dan weer in strakke spijkerbroek lopen?! Oh god nee. Gelukkig biedt de nieuwste trend in modeland perspectief: de biz-leisure.

Biz-leisure

De biz-leisure vraagt u? De biz-leisure ja. Oftewel: Zoom-chic. De combinatie van een zakelijke top met een comfortabel onderstuk. Business on top, comfort in the bottom. Business en leisure ineen. Een formeel colbert met daaronder een joggingbroek, dat idee. Zodat je er tijdens de videocall niet uitziet als een slons, maar je je wel heerlijk slonzig voelt in je outfit. En alle denkbare combinaties mogen: sweatpants en een blazer? Biz-leisure. Fietsbroek en een stijlvolle blouse? Biz-leisure!

De nieuwe biz-leisure, die heus ook al sudderde vóór corona, sluit naadloos (ook dat zit lekker!) aan bij de athleisure-trend. Die trend gaat al enkele seizoenen mee en houdt in dat je sportkledij – sneakers, joggingbroeken, sweaters of polo’s – draagt als alledaagse outfit. De truc is om die items te combineren met een upgrader: een elegant, verfijnder item. Zoals een stijlvolle off-shoulder top, een chique coltrui, een nette pantalon of een paar goede hakken.