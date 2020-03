Bizar: deelnemers Duitse ‘Big Brother’ weten NIKS van wereldwijde ramp rond coronavirus

Als je nu nog niet weet dat de hele wereld in grote crisis verkeert vanwege de razendsnelle verspreiding van het besmettelijke coronavirus, heb je écht onder een steen gelegen. Óf je bent deelnemer van de realityshow ‘Big Brother’, waarin in een grote bubbel geleefd wordt en geen enkel bericht van buiten naar binnenkomt. Zélfs niet in het geval van een wereldramp. Duitsland’s nieuwste realitysterren hebben werkelijk géén idee…

Coro-no voor ‘Big Brother’-deelnemers

Bizar, maar waar: er zijn dus nog mensen níet weten welk drama de wereld – en momenteel met name Europa – in z’n greep houdt. Nog vreemder: ze zitten er middenin!

O, dat virus in China bedoel je?

Op 6 februari namen de deelnemers van het van origine Nederlandse realityformat Big Brother hun intrek in het Big Brother-huis. In het Chinese Wuhan brak een maand daarvoor het coronavirus uit, iets waar ze waarschijnlijk wel van op de hoogte waren. Maar rond 6 februari was de uitbraak voornamelijk nog een groot probleem in Azië en voorzag nog nauwelijks iemand wat de rest van de wereld te wachten stond. Hoe anders is dat nu, zo’n anderhalve maand later. De tussenstand op 16 maart: meer dan 173.000 besmettingen wereldwijd en bijna 6.700 doden.

Alles koek en ei

Je zou denken dat je als programmamakers de bewoners wel informeert als er een pandemie uitbreekt en de wereld (nog net niet) in brand staat. Maar nee, de inwoners van het huis hebben geen flauw benul van wat er zich buiten hun stulpje afspeelt en dat willen de makers graag zo houden. Want dat hoort nu eenmaal zo bij Big Brother, geen nieuws van buitenaf.

Uitzondering

Maar mocht een dierbare van een deelnemer getroffen worden, blijkt er nog wel wat menselijkheid aan te pas te komen. “Afhankelijk van hoe je jezelf vooraf hebt geïnformeerd, weet je theoretisch van het uitbreken van het virus in Wuhan en de eerste infecties buiten China”, zegt zender Sat.1 tegen de Duitse krant Bild. “Welke informatie van buitenaf aan de bewoners wordt gegeven, wordt ook in overleg met hun dierbaren bepaald.” In dat geval worden deelnemers dus wél op de hoogte gesteld.

Grote schok

De bewoners zullen komende week op bizarre wijze geconfronteerd worden met de wereldramp. Maandag mogen ze na zes weken het huis eindelijk verlaten, iets dat na elk seizoen gebeurt tijdens een grootse liveshow met uitzinnig publiek. Ze worden nu alleen verwelkomd in een lege studio. We kunnen ons zo voorstellen dat ze denken dat er een grap met hen uitgehaald wordt en dat ze het verhaal dat hen verteld wordt niet geloven. Wat er momenteel gaande is, is zelfs voor iedereen die het nieuws wel op de voet volgt al surrealistisch. Hoe gaan ze deze shock verwerken? En wat zullen ze ervan vinden dat niemand iets tegen hen heeft gezegd?