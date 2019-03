Bizar fragment: Joycelyn Savage (21) en Azriel Clary (23) prijzen hun partner R. Kelly de hemel in tijdens interview

Een bizar fragment waarvan we niet hopen dat de jonge meisjes het ooit zelf terugkijken. De 21-jarige Joycelyn Savage en de 23-jarige Azriel Clary, beiden partners van de 52-jarige R. Kelly, schuiven bij Gayle King aan voor een interview. Tijdens het gesprek, waarbij R. Kelly op de achtergrond alles in de gaten houdt, wordt pijnlijk duidelijk hoe de meiden zijn voorgelogen en vasthouden aan deze fopperij. Zelf hebben ze niets door.

Surviving R. Kelly

Wie de documentaire Surviving R. Kelly heeft gezien, zou op basis daarvan de 52-jarige rapper het best kunnen omschrijven als een volgroeide loverboy. Oké, de definitie ligt iets anders – de meiden hoeven geen seks te hebben met andere mannen –, maar wat betreft voor-de-gek-houderij klopt het helemaal.

Meer dan 15 vrouwen doen hun verhalen in de documentaire en de strategie van meneer Kelly wordt pijnlijk duidelijk: het fenomeen R. Kelly pikt na zijn optredens minderjarige meisjes op en belooft hen de wereld. Die wereld bestaat uit gouden bergen, gouden keeltjes en gouden schoentjes. Als een loverboy-versie van een van de Gebbroeders Grimm laat hij ze geloven in sprookjes, terwijl hij tegelijkertijd systematisch het contact met hun ouders ontneemt en hun wereld steeds kleiner en kleiner maakt.

Toch ontkennen Joycelyn en Azriel dat er sprake is van ook maar iets dat lijkt op bovenstaand scenario. In het gesprek vertellen de meiden dat hun relatie met Robert Kelly ‘heel sterk’ is. De twee vrouwen zeggen dat ze allebei een individuele relatie hebben met de rapper en dat ze ‘samen een familie vormen.’

Vlam in de pan

‘Met zijn drieën kijken we films en gaan we naar pretparken,’ vervolgt Azriel. Wanneer Gayle benadrukt dat het in deze kwestie wel om meer gaat dan bezoekjes aan pretparken, wordt het Azriel te heet onder te voeten. De jonge vrouw verheft haar stem, zet een agressieve toon op en gaat met het vingertje wijzen. ‘Mijn vader is een manipulatieve leugenaar. Hij zegt dat ik op mijn zeventiende al seks had met Robert, dat is een leugen.’

Al jaren, en dat is ook in de documentaire te zien, strijden de ouders van zowel Azriel als Joycelyn om vat te krijgen op hun dochters. Beide ouders stellen dat de meiden worden gegijzeld in een sekssekte van de zanger. R. Kelly zou bepalen wanneer de vrouwen eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen, en ze verbieden om contact met de buitenwereld te hebben.

‘Ouders zijn alleen uit op geld’

Volgens de meiden is het niet R. Kelly die hier fout zit, maar zijn het hun ouders. Azriel gaat daarin heel ver: zij zegt dat ze van haar ouders een sekstape met de zanger moest maken, met de bedoeling om de zanger hier later mee te kunnen chanteren. ‘Alles wat Azriel zegt klopt,’ vult Joycelyn aan. ‘Onze ouders zijn alleen uit op geld.’

Bekijk het interview met Joycelyn en Azriel hieronder.

Tekst gaat verder onder video.

Tweede deel interview met R. Kelly

Inmiddels zijn er ook beelden van het tweede deel van het interview met Kelly, dat vrijdagavond in Amerika wordt uitgezonden. Hierin gaat hij onder meer in op zijn financiële situatie en ontkent hij schuldig te zijn aan mishandeling van zijn ex-vrouw Andrea. Hij verklaart zijn lege bankrekening als volgt: ‘Zo veel mensen hebben geld van mij gestolen. Ik had geen idee waar mijn geld naar toe ging. Al deze mensen hadden toegang tot mijn account. Dus ging ik drie weken geleden naar de bank, voor het eerst in mijn eentje, en toen zag ik dat er nog maar $350.000 op stond.’

De zanger is woensdag opnieuw gearresteerd, ditmaal omdat hij zijn achterstallige alimentatie niet heeft betaald voor de gestelde deadline.

Bekijk de beelden hieronder.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Variety, Nu.nl, beeld: Still