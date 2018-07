Bizar: de nieuwste bikinitrend

Als de temperaturen omhoogschieten, krijg je spontaan zin om je bikini aan te trekken. Dat begrijpen we. Maar de nieuwste hype op vlak van zwemkledij? Die snappen we toch nog niet helemaal.

Als we verschillende Instagramgebruikers mogen geloven is het helemaal hot om je bikinitop ondersteboven aan te doen. Het Italiaanse model Valentina Fradegrada heeft deze ‘techniek’ als eerste uitgeprobeerd, in de hoop een nieuwe trend te starten en wat reclame te maken voor het badmodemerk Cantik. Met succes, zo lijkt het. Want ondertussen hebben verschillende volgers haar al nageaapt én is het Instagramaccount Upsidedown bikini official opgericht, dat ondertussen al meer dan 18.000 volgers telt.

Het lijkt ons niet bijzonder comfortabel tijdens het nemen van een duik. Maar wil je het toch eens uitproberen? Dan hoef je geen bijzondere bikini kopen. Je moet gewoon vlak boven je boezem een knoop maken met de schouderbandjes van je haltertopje. Echt ondersteboven hangt het dus niet, maar het lijkt wel zo. Check de tutorial hieronder:

Beeld: Instagram | Bron: HLN