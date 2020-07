Bizar: Sander Schimmelpenninck noemt 15-jarige Alexia de ‘lekkerste’

‘Op1’-presentator en Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck heeft aardig wat kritiek op zichzelf afgeroepen. In zijn ‘Zelfspodcast’ noemde hij prinses Alexia, die in juni 15 is geworden, de ‘lekkerste’.

In de podcast besprak Schimmelpenninck met zijn vriend Jaap Reesema het koningshuis en de prinsessen. De presentator zei Alexia de ‘lekkerste’ te vinden. “Ja, daar kunnen we niet omheen draaien. Ze schijnt wel arrogant te zijn. In Wassenaar wordt gezegd dat ze al wel buiten haar prinsenmuiltjes loopt.”

‘Ze is 15’