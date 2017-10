Bizar: vrouw klaagt winkel aan voor besmetting met herpes door proefexemplaar lippenstift

Het klinkt als een nachtmerrie: een ziekte oplopen door testmake-up in een winkel. Een vrouw in Amerika beweert dat het haar is overkomen en klaagt de cosmeticaketen Sephora aan.

De klant zou in 2015 een Sephora-winkel in Hollywood bezocht hebben, waar ze een proefexemplaar lippenstift opsmeerde. En niet geheel zonder gevolgen: de vrouw beweert er herpes aan overgehouden te hebben. Dat schrijft de website TMZ.

De vrouw beweert dat de herpes is vastgesteld door medische professionals. Voordat ze besmet raakte, had ze nog nooit last gehad van het virus. Ze vindt het belachelijk dat Sephora haar van tevoren niet heeft gewaarschuwd voor de risico’s – in dat geval had ze de lippenstift absoluut niet opgedaan. Veel andere winkels maken volgens haar gebruik van individuele testers.

Sephora heeft volgens TMZ nog niet gereageerd op de aanklacht.

Bron TMZ, Metro | Beeld Shutterstock