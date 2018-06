Bizár: dit was de eerste vakantie van Temptation Island’s Fabiola zonder ouders

Wulps als ze is, krioelt verleidster Fabiola al sinds minuut één van het nieuwe seizoen van Temptation Island als een sensuele slang om de bezette mannen, lees: Niels, heen. Ze wist iedereen, ook Niels (vooral Niels), te shockeren met haar leeftijd -ze is pas 18- én met haar seksleven -ze zou pas één keer seks hebben gehad. Nu gooit ze er nog een schepje bovenop: Temptation Island is haar eerste vakantie zonder ouders.

Say what? 18 jaar jong, nog nooit zonder ouders op vakantie geweest en dan is Temptation Island VIPS (nota bene VIPS) het eerste reisje dat je maakt? Geen Salou, geen Sunny Beach, geen Lloret, maar een villa vol met camera’s van RTL ergens in Mexcio? Joh, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.