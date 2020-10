Normaliter is de laatste fase van ‘Love Island’ een tikkie saai. De koppels gedragen zich als gesettelde huismusjes en nieuwe aanwas is er niet. Maar vanavond is er sprake van een hele grote twist: deelnemer Remco Diepenhorst wordt geconfronteerd met een hardnekkig gerucht.

In een teaser op het Instagram-account van Love Island zien we alle islanders bij de vuurkorf zitten. Presentatoren Holly-Mae Brood en Viktor Verhulst spreken de groep toe: “Wie niet op zoek is naar liefde, heeft hier niets te zoeken.”

En dan volgt een bizarre wending, want Viktor richt zich tot Remco: “Remco, de afgelopen dagen deden nogal wat berichten de ronde op sociale media dat jij je hart al verloren zou hebben in Nederland. Kan je dat eens uitleggen aan ons? Besef jij eigenlijk dat jij zes weken lang niet alleen je mede-Islanders, maar ook de kijkers thuis bedrogen hebt?”

De ware?

De Utrechtse surfer zou een vriendin thuis hebben zitten, kaarten presentatoren Holly-Mae Brood en Viktor Verhulst aan. Mocht Remco toegeven dat het waar is, kan het niet anders dan dat hij naar huis wordt gestuurd. En dat is schokkend, vooral voor Imen. Zij heeft al sinds het eerste oogcontact haar hart verloren aan Remco. Al sinds dag één bezweert ze hem de liefde op standje raket. Voor haar is Remco de ware, de jongen die haar opnieuw heeft doen laten geloven in de liefde. Bekijk de schokkende beelden hieronder: