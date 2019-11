Waarom we Black Friday eigenlijk vooral irritant vinden

Volgende week vrijdag is het zover. Dan kun je flinke kortingen pakken tijdens Black Friday. Maar vinden we de kortingsdag die uit de Verenigde Staten is komen overwaaien eigenlijk wel zo leuk?

Lang niet iedereen is fan van Black Friday. Dat blijkt wel uit het initiatief van de Deense meubelgigant Sofacompany, die als tegengeluid met Green Friday op de proppen komt.

Ook onderzoek van acties.nl wijst uit dat Nederlanders helemaal niet zo fan zijn van Black Friday. Maar liefst 55 procent stoort zich zelfs aan alle commotie.

Nepkortingen

Daarnaast vertrouwen we het zaakje niet zo. Van alle 1.096 ondervraagden denkt 71 procent namelijk dat de korting die tijdens Black Friday wordt gegeven niet uniek is. Met tachtig procent zijn voornamelijk dertigers vernietigend in hun oordeel.

Toch zijn we gevoelig voor de hoge kortingen. Ondanks dat het merendeel van de Nederlanders niet onder de indruk is van de aanbiedingen tijdens Black Friday, zegt toch zestien procent op deze dag – vanwege de hoge kortingen – spullen te bestellen die zij anders niet zouden kopen.

‘Verwacht niet dat je de nieuwste modellen voor de helft van de prijs krijgt’

‘Het klopt dat de meeste korting tijdens Black Friday niet uniek is,’ zegt Vince Franke van acties.nl. ‘Als je goed zoekt, valt er als consument in sommige gevallen nog wel een serieus voordeel te behalen. Verwacht echter niet dat je de nieuwste modellen voor de helft van de prijs krijgt.’

We want more

Toch vindt dertig procent van de ondervraagden dat er meer Nederlandse (web)winkels moeten deelnemen aan het shopfestijn. Jongeren tot dertig jaar zijn hiervan (wederom) de grootste voorstanders; precies de helft van hen ziet graag een groter Nederlands aanbod tijdens Black Friday.

