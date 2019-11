Hoewel het nog geen vrijdag is, is de Black Friday-gekte in Nederland al volledig losgebarsten. Waarom wachten op de dag na Thanksgiving als we die feestdag hier niet vieren, moeten Nederlandse (web)winkels gedacht hebben. Ben jij nog op zoek naar nieuwe kleding? Wij hebben héél leuke deals voor je.



Op fashiongebied valt er deze week een hoop te halen. Bij de onderstaande winkels kun je via VIVA extra korting krijgen.

ASOS Eenvoudig shoppen bij de mooiste boetieks van de wereld? Dat kan bij ASOS marketplace. Hier vind je de laatste nieuwste labels, onafhankelijke merken en vintage items van de leukste boetieks wereldwijd. Een uniek concept waar jij in Nederland ook van kunt profiteren. Zo kan jij unieke items kopen voor in je kast die niemand anders heeft. Klik hier om met korting bij ASOS te shoppen. ABOUT YOU Bij ABOUT YOU shop je online voor mode. Zo kan je hier terecht voor kleding van honderden merken. Van shirts tot jassen voor een harmonieuze uitstraling. Ook voor zakelijke broeken of juist casual vind je een ruim assortiment aan soorten en maten. Niet te missen zijn ook de schoenen in alle soorten en maten. Kortom een uitgebreide assortiment in damesmode, herenmode en kindermode. Klik hier om met korting bij ABOUT YOU te shoppen. Bonprix Bij deze grote webshop kun je terecht voor het hele gezin. Je vindt hier de mooiste dameskleding, herenkleding, goedkope schoenen, kinderkleding en woonartikelen. Ook badmode en lingerie is er volop. Klik hier om met korting bij Bonprix te shoppen. SHEIN Deze webwinkel heeft duizenden leuke fashion-items en accessoires. Van broeken tot topjes, schoenen, sieraden, truien, jassen, ondergoed, beachwear, activewear, jumpsuits, *hapt naar adem*, riemen, jurkjes, rokjes, loungewear, sexy lingerie, handtassen, hoeden, leggings en nog veel meer! Het houdt niet op. Doordat SHEIN alles netjes heeft geordend binnen een aantal categorieën, is de webwinkel ook nog eens heerlijk overzichtelijk. Klik hier om met korting bij SHEIN te shoppen.