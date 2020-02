Nog net op tijd voor Black History Month lanceert Mattel samen met sterrenstyliste Shiona Turini een nieuwe reeks Barbies die moeten bijdragen aan diversiteit en inclusiviteit. Ook staat het poppenhuis stil bij de veertigste verjaardag van de eerste zwarte Barbie. Black Barbie kwam in 1980 op de markt.

Black History Month Barbie

Shiona Turini mag onder andere Beyoncé, Solange, Issa Rae en Lena Waithe tot haar clientèle rekenen. Na Beyoncé zou je denken dat je als styliste alles gehad hebt… Toch was ze erg vereerd om met Mattel aan de slag te gaan voor deze samenwerking. Want, zo zegt ze tegenover O Magazine, ‘Ik ben opgegroeid met Barbie en zij geldt als mijn eerste mode-icoon. Het is belangrijk voor me om naar Barbie te kijken door de ogen van de zwarte cultuur tijdens Black History Month. Ik vind het een eer dat ik Barbie heb mogen inspireren op mijzelf als zwarte vrouw.’

De bijzondere samenwerking bestaat uit vier collecties. De eerste collectie, waarbij alle Barbies rode kleding dragen, is gebaseerd op de eerste zwarte Barbie uit 1980, die ook een rode jurk droeg. ‘Hier zit ze, op haar troon, omringd door vriendinnen,’ aldus Turini.

Voor de tweede collectie dragen de Barbies typische jaren 70 kleuren. En voor de derde collectie zijn de Barbies gehuld in bodysuits en geïnspireerd op de film Queen & Slim, een film over rassendiscriminatie die in maart uitkomt.

De vierde collectie showt de barbies in chique zwarte kleding.

Leve de diversiteit

Al een aantal jaar is Mattel bezig met het maken van nieuwe poppen die moeten bijdragen aan meer diversiteit. Begin dit jaar lanceerde de speelgoedgigant een Barbie selfcarelijn en ook kwamen er Barbies met vitiligo en alopecia op de markt.

Black History Month

Black History Month wordt sinds 1970 gevierd in de Verenigde Staten van Amerika om stil te staan bij sleutelfiguren en belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora. Ieder jaar vindt Black History Month in februari plaats. Eind jaren 90 / begin 2000 deed de maand ook haar intrede in Nederland.