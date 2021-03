‘Black Mirror’ meets ‘MAFS’: de nieuwe dramaserie ‘The One’ moet regelrecht op je lijstje

Married at First Sight is afgelopen, alle koppels zijn uit elkaar: hoe vind je dán de ware liefde? Bedoel, als het de wetenschap al niet eens lukt. In de nieuwste dramaserie The One krijgen we een (ietwat eng) kijkje in de toekomst. En zo zou je zomaar je partner kunnen vinden door middel van een DNA-test.

Een techniek die relaties en daten voorgoed gaat veranderen. Want is liefde zoals in een sprookje niet wat we allemaal willen? Zo begint de onheilspellende trailer van de Netflix Original en je voelt meteen, dit gaat niet goed eindigen.

The One

Een slachtoffer valt, twijfels worden groter en de spanning loopt op. ‘Misschien weet niemand van ons wat het meest belangrijk is en moeten we keuzes maken’, horen we op het eind. Kortom, een serie die je moet gaan zien. En sterke Black Mirror-vibes als je het ons vraagt. Want hoewel deze matching techniek nú nog niet mogelijk is, zou het in de toekomst zomaar werkelijkheid kunnen worden.

Acteurs

Zoals veel shows tegenwoordig op de streamingdienst, is ook The One weer gebaseerd op een boek. Dit keer gaat het om de gelijknamige psychologische thriller geschreven door John Marrs. En ook de cast belooft veel goeds. Zo zien we Hannah Ware (The First) terug als Rebecca, de oprichtster van MatchDNA. Tel daar Wilf Scolding (The Passing Bells), Dimitri Leonidas (Riviera) en Amir El-Masry (Age Before Beauty) bij op en je weet: hier wil je een avond voor op de bank kruipen.

Releasedatum

Gelukkig hoef je niet lang meer te wachten, want de serie staat vanaf 12 maart al op Netflix. Daardoor realiseer je je al snel: misschien is iemand gewoon leren kennen via via tóch nog niet zo verkeerd. Al kan wat swipen hier en daar natuurlijk ook geen kwaad.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: SerieTotaal | Beeld: Netflix