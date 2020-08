Black Panther-acteur Chadwick Boseman (43) overleden aan darmkanker

Black Panther

‘Als een echte vechter hield Chadwick te midden van alles vol en was hij onderdeel van veel geliefde films’, schrijft zijn familie in de verklaring. Naast door zijn rol als Black Panther in de gelijknamige film uit 2018, was Boseman het meest bekend door zijn rol als Jackie Robinson in de film 42 (2013) en zijn rol als James Brown in de film Get on Up (2014).

Darmkanker

Boseman kreeg de diagnose darmkanker in 2016, maar dit was niet publiekelijk bekend. Hij speelde in meerdere films terwijl hij al operaties en chemotherapie onderging vanwege de ziekte. De acteur overleed in zijn huis in Los Angeles, in het bijzijn van zijn vrouw en familie.

Steunbetuigingen

Productiebedrijf Marvel, waar Boseman mee samenwerkte voor onder meer de films Black Panther, Avengers: Endgame en Avengers: Infinity War, betuigt de familie van de aan darmkanker overleden acteur medeleven via Twitter.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

Ook collega’s van Boseman, zoals acteurs Don Cheadle, Brie Larson en Chris Evans, staan op sociale media uitvoerig stil bij het overlijden van hun vriend.

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

