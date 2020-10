Blauwe maan eind deze maand te zien, maar: wat betekent het eigenlijk?

‘Blauwe maan, als het dondert.’ Ja, wij krijgen ook Suzan en Freek in ons hoofd door dit fenomeen. Maar wat betekent dit verschijnsel nu eigenlijk precies?

Belangrijk om te weten, het heet niet zo omdat-ie die kleur heeft. Nee, het heeft juist weer alles te maken met die andere belangrijke factor in je leven: de volle maan.

Blauwe maan betekenis

Voor degene die last hebben van deze stand hebben we slecht nieuws, dit jaar is het namelijk wel dertien keer het geval. Tel daarbij op dat hierin twee supermanen vallen en een blauwe maan en je weet: het feestje is compleet. Maar echt, want dit laatste verschijnsel vindt dit keer plaats op Halloween, 31 oktober. Wat is het nu precies? Nou, een blauwe maan betekent simpelweg dat je in een maand wel twee keer een volle maan te zien krijgt. Best bijzonder, want slechts zeven keer per negentien jaar is dit het geval. In je agenda zetten dus, want pas in 2039 kun je hier opnieuw van genieten.

Seizoensverschijnsel

Maar blauwe maan betekent nog iets: het is de derde van vier volle manen in een seizoen. Snap je ‘m nog? Dat komt wel iets vaker voor, want al op 22 augustus 2021 staat dit spektakel alweer op de planning. Nu denk je waarschijnlijk, leuk en aardig, maar waarom heet het dan specifiek ‘blauwe’ maan? Waarschijnlijk door de uitdrukking ‘once in a blue moon’: het is een zeer zeldzame verschijning. Geloof je een beetje in de krachten, dan kun je op dit moment je dromen eerder waarmaken en ook je plannen sneller werkelijkheid laten worden.

