Blauwe mascara is de trend om vermoeide ogen te maskeren

Nu we allemaal vanuit huis werken is er van een regelmatig leven niet veel meer te zeggen. Althans, iedere dag is hetzelfde, maar we gaan vaker te laat op bed om vervolgens in onze pyjama te beginnen met werken. Het resultaat? Moe. Maar als we Leco Zadelhoff mogen geloven, is blauwe mascara de redding.

Vermoeide ogen zijn niets nieuws, maar in coronatijd wel wat confronterender. We kijken namelijk allemaal geregeld tegen ons eigen spiegelbeeld aan tijdens de vele Zoom meetings – en die angle heeft niet echt een positieve invloed op ons gelaat.

Optisch frisser

Aan &C vertelt beauty guru van de sterren dat blauwe mascara de oplossing is voor die zo gehate vermoeide look en donkere kringen onder je ogen. Hij stelt zelfs dat hij het cool vindt als vrouwen hun zwarte oogmake-up vervangen voor een blauwe kleur. ‘Als je moe bent of net even te diep in het glaasje gekeken hebt, lijkt je oogwit er optisch gelijk witter en frisser door’, aldus Leco.

Do’s en dont’s

Nu klinkt dit natuurlijk vrij, eh, heftig. Of KLM-achtig. Of clownesk. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, als je de mascara goed aanbrengt en vooral goed afstemt op de rest van je make-up. Blijf ver uit de buurt van andere make-up in dezelfde kleur blauw. Dus zet niet ook nog een blauw lijntje op de waterrand van je ogen en kies ook niet voor blauwe oogschaduw in combinatie met je mascara.

Twijfel je nog? Hieronder een paar voorbeelden van hoe je een opvallende kleur kunt rocken als een pro.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief