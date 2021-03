Zo’n perfect schone, nieuwe onderbroek. Een keer dragen en de kans is groot dat als je ‘m uit de wasmachine haalt er ineens een soort bleekvlekken in lijken te zitten. Hoe dat kan? Blame it on the vagina.

Nee, je bent niet uitgeschoten met het bleekmiddel in je toiletpot, het komt écht door je vagina. Je lady parts blijkt namelijk dezelfde vernietigende en kleurveranderende eigenschappen te bezitten als wat erin bleek zit (magisch ding, hè?). Dus die oranje of wittige vlek in je gloednieuwe string of onderbroek? Komt gewoon daarvandaan.

Zure bedoening daar beneden

Deze verkleuringen in je onderbroek komen door de zure afscheiding die je vagina aanmaakt. Ja, dat ‘ie een beetje zuur is (de ene keer meer dan anders), dat weten we, maar dat het voor verandering van kleur kan zorgen? Die PH-waarde is in een gezonde omgeving tussen de 3.8 en 4.5 om te voorkomen dat je last krijgt van infecties en schimmels. Daarnaast is het een ingenieus geslachtsdeel, want het heeft een zelfreinigend vermogen. Die afscheiding heeft zure eigenschappen, komt uit de baarmoederhals en komt zo in je onderbroek. En dat wordt dus oranje of wit als je ‘m wast.

Wat kun je doen aan verkleurde onderbroek?

Eigenlijk niks. En het is ook helemaal niet erg. Je vindt het er waarschijnlijk niet zo gezellig uitzien, maar het is compleet normaal en zo’n beetje iedereen met vagina heeft er last van. Ga je vooral níet ineens met allerlei zeepjes wassen daarbeneden, want dat kan weer zorgen voor schimmelinfecties en dat is echt een veel vervelender gevoel dan een oranje vlek in je onderbroek. Hetzelfde geldt voor inlegkruisjes; liever niet. Wat je wel kunt doen, is kiezen voor katoen in plaats van synthetisch materiaal (sowieso lekkerder, ook tegen luchtjes, check dit verhaal maar) of kiezen voor lichtgekleurd ondergoed – kwestie van: je ziet ’t niet, dus het is er niet.

Bron: HLN | Beeld: Getty Images