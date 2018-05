Vakantie vieren 2.0: We willen allemaal aan de ‘bleisure’

‘Bleisure’, waarbij business en leisure worden gecombineerd, blijkt alsmaar populairder onder millennials te worden. Maar waarom zou je je vakantie willen combineren met werk? Ford Motor Company deed onderzoek naar de reis- en werkbehoeftes van de huidige generatie en kwam tot de volgende conclusie.

Een bestaan als digitale nomade

Was er eerst nog sprake van de ‘workation’, waarbij je je korte vakantie combineert met werken, nu heeft dat fenomeen plaatsgemaakt voor de ‘bleisure.’ Hierbij ga je niet slechts een paar weken op workation, maar bereid je je voor op het leven van een digital nomad, waarbij je dus geen vaste werkplek meer hebt. Dat klinkt als een droom, nietwaar? Stel je voor dat je de ene week werkt vanaf een Thais strand, terwijl je de andere week vanuit Costa Rica kantoortje speelt. Hierdoor leef je niet meer als een dolle naar het weekend toe, maar is het elke dag feest.

De technologie is er klaar voor

Toch wringt het ook, want we dromen van vakantie om te ontsnappen aan werk, dus waarom zou je ervoor kiezen om te werken terwijl je aan het reizen bent? In het onderzoek van Ford komt meer dan eens naar voren dat de bleisure populair wordt, omdat de tijdsgeest en nieuwe technologie dit toelaat. Zo zorgt Ford in haar nieuwste auto’s zelfs voor de mogelijkheid van hands-free bellen voor groepsgesprekken en aangepaste dashboards met ingebouwde virtuele assistentie. Met het huidige digitale werklandschap kan het nomadenbestaan ook voor jou de toekomst zijn. Immers:

Er komen steeds meer mobiele kantoren.

In de grote steden in Nederland rijzen steeds meer co-working kantoren. Dit zijn kantoren met flexibele werkplekken waar je -vaak door middel van een lidmaatschap- kunt aanschuiven wanneer je wilt. Co-working spaces als The Student Hotel, Spaces en WeWork hebben zelfs vestigingen in het buitenland, zodat je ook in het buitenland flexibel kunt werken. Roam gaat zelfs nog een stapje verder: zij bieden wereldwijd (San Francisco, London, Bali, Miami en Tokyo) co-living spaces aan, zodat je je direct thuis voelt en productief aan het werk kunt zodra je arriveert. De definitie van ‘vakantie’ verandert.

Terwijl het traditionele idee van werken verandert, verandert óók de definitie van vakantie vieren. Op reis ga je niet langer voor slechts twee of drie weken per jaar. Mensen plakken extra vrije dagen aan hun zakenreisjes, zodat ze ook de steden waar ze zijn kunnen ontdekken. Vooral millennials zijn opzoek naar avontuur en spontaniteit. Organisaties als Sprs.me en Pack Up + Go die verrassingsreisjes organiseren worden steeds populairder. Daarbij garandeert laatstgenoemde goede wifi op iedere locatie, een must voor de nieuwe generatie. Mensen willen werken tijdens hun vakantie.

Het klinkt nog steeds tegenstrijdig: waarom zou je tijdens je vakantie willen werken? Vakantie draait toch juíst om afschakelen? Dat klopt, maar wat nou als je de kans hebt om aspecten van vakantie toe te passen in je dagelijkse leven? Wat als je een leven zou kunnen creëren waar je geen vrij van wilt nemen? Uit het onderzoek van Ford blijkt dat 60% van de Amerikanen ‘productief wilt zijn tijdens een road trip’ en dat USB-poorten en wifi een ‘noodzaak’ zijn. Niet zo gek dat Ford dus in haar nieuwste auto’s zorgt voor unlimited wifi, USB-oplaadpoorten, livestreaming en hands-free communicatie.

Kort gezegd; het lijkt er sterk op dat bleisure een heuse game changer is. Meer dan welke generatie ook herdefiniëren millennials de manier waarop we werken en is er sprake van een nieuwe balans tussen werk en leven. Doe je mee?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Ford Motor Company | Beeld: iStock