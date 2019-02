Blessed be the Videoland-abonnee: de releasedatum van het derde seizoen van The Handmaid’s Tale is bekend

Soms zijn er van die series waarmee je niet kunt stoppen met kijken – hoe laat het ook is en hoe druk je ook bent. The Handmaid’s Tale is er zo een. Het is dan ook niet gek als je de eerste twee bloedstollende seizoenen binnen no time verslonden hebt. Gelukkig is vandaag eindelijk bekendgemaakt wanneer we deel drie kunnen verwachten.

Het derde seizoen van The Handmaid’s Tale is in Nederland vanaf 6 juni te zien. Videoland, die de Amerikaanse serie naar Nederland haalde, maakte de Nederlandse releasedatum via Instagram bekend.

In de Verenigde Staten begint The Handmaid’s Tale een dag eerder, op 5 juni, met drie afleveringen. Ook Videoland brengt de eerste drie afleveringen van het nieuwe seizoen gelijktijdig uit, zegt een woordvoerder. Het derde seizoen telt dertien afleveringen.

The Handmade’s Tale is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood. Elisabeth Moss speelt de hoofdrol als June Osborne en won in 2017 voor die rol de Emmy voor beste actrice. De serie won vorig jaar een BAFTA.

