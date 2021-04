Een bossie, een bossie: waarom je altijd bloemen in huis zou moeten halen

Of het buiten nu guur is of juist zonnig, een bosje bloemen in huis is altijd gezellig. En hee, een bezoekje aan de markt is meteen ook weer een uitje. Naast dat het natuurlijk fleurig staat, is een kleurrijk boeket op tafel ook nog ergens anders goed voor. En wel voor je gezondheid.

Ja echt. Trakteer jezelf dus maar op een mooie bos, want nu heb je helemaal een excuus om lekker los te gaan.

Bloemen huis

Uit onderzoek van de Amerikaanse Kansas State Universiteit komt namelijk naar voren dat patiënten in ziekenhuis met een bloemetje op de kamer minder pijnmedicatie nodig hadden. Hoe ze dat hebben gemeten? Nou, door negentig patiënten vlak na hun blindedarmoperatie in twee verschillende ruimtes te plaatsen. En je raadt het al: waar het ene deel juist overladen werd met fleurige vrienden, moest de andere groep het zonder doen.

Minder medicatie

Wat blijkt? De patiënten die wel konden genieten van een bosje rozen of margrieten, hadden minder medicatie nodig. Daarnaast hadden ze ook nog eens een lagere bloeddruk én voelden ze zich minder vermoeid, minder angstig en over het algemeen positiever. Een andere studie van de Rutgers Universiteit in het Amerikaanse New Jersey zag ook al een zelfde resultaat. Een boeket helpt ook nog eens om de sfeer in huis te verbeteren en depressie en angsten kunnen verminderen.

Geprikkelde zintuigen

Waarom bloemen nu voor al deze positieve effecten kunnen zorgen, is moeilijk te zeggen. Maar denk even na: als je een bosje bloemen in huis hebt, zie je de hele tijd die vrolijke kleuren. Ook ruik je nog eens de geur van een vers boekt en zo worden deze twee zintuigen al optimaal geprikkeld. Misschien herinnert die zonnebloem je wel aan een vakantie in Frankrijk of roept het juist een schilderij bij je oma bij je op. Het kan allemaal.

Adem in, adem uit

Je hebt natuurlijk luchtzuiverende planten, maar bloemen kunnen er ook wat van. Schadelijke stoffen worden uit de lucht gehaald, wat de kwaliteit van het klimaat in die ruimte weer ten goede komt. En hoe dan ook, een bosje fleurige rakkers staan altijd goed. Dus hop, in de benen vandaag.

