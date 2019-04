Jaaa: Blond Amsterdam opent een volledig roze restaurant

You either love or hate it, maar al het zoete servies van Blond Amsterdam is nog steeds razend populair. Ze gaan dan ook nog een stapje verder en openen een volledig roze (!) restaurant.

Sowieso is alles wat in deze kleur is natuurlijk helemaal hot op dit moment, dus in dit restaurant zit je wel gebakken. Vrij letterlijk, want op hun eigen servies worden de lekkerste taartjes en pannenkoeken geserveerd. Dat wil je toch?

Tosti

Maar niet alleen voor de zoete trek kun je terecht bij BLOND in de Pijp in Amsterdam. Ze verkopen ook de meest heerlijke tosti’s. Sinds ze zeven dagen per week geopend zijn, is er altijd wel een moment dat je even langs kunt wippen. Gezellig dagje met vriendinnen inplannen maar?

Bron: Beautify | Beeld: Facebook, Instagram