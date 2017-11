Blondines opgelet: deze kledingkleuren staan jou het best

Het winterseizoen breekt binnenkort aan en dat brengt automatisch trends qua kledingkleur met zich mee. Af en toe kan het lastig zijn om uit te vinden welke kleuren een match zijn. StyleToday geeft tips voor blondines.

Blauw

Er zijn mega veel soorten tinten blauw. Denk bijvoorbeeld aan denim of navy, het staat allemaal bij blond haar. Het is makkelijk te combineren en staat je mega goed. Een topkleur dus!

Gebroken wit

Het is een kleur die not everyone can pull of. Maar jij hebt hier absoluut geen moeite mee, want deze kleur is gewoon gemaakt voor jou! Wit, crème en gebroken wit, het staat je allemaal!

Camel

Dit is toch wel een echte herfstkleur en is massaal te vinden in de winkels en online shops. Het is een kleur die een luxueuze uitstraling heeft, een kleur die helemaal past bij dit seizoen én je blonde lokken.

Roze

Alle tintjes rozen complimenteren jouw haar enorm en doen hoofden draaien op straat.

Rood

Rood is een echte powerkleur. Het straalt energie en power uit, en het is ook nog eens een kleur die helemaal in is. Let’s rock that color!