Lachen: deze bloopers zag je niet tijdens de eerste aflevering van Temptation VIPS

De eerste aflevering van Temptation Island VIPS was weer ouderwets genieten geblazen. We noemen een leger aan verleiders, foute openingszinnen en koppels die nu al de mist in lijken te gaan. Toch zag je ook een hoop niet.

Want ja, zoals bij elke plek waar opnames worden gemaakt, gaat er ook hier weleens flink wat mis. Want even goed afscheid nemen? Damian en Shirley weten wel hoe. ‘We hebben nu gewoon nog even vierentwintig uur, kan ik Shirley nog even goed uit elkaar trekken voordat we straks gesplit worden. Dus daar heb ik zeker zin in’, aldus Damian.

Vissen in de zee

En dacht je dat de vergelijkingen met dieren in de aflevering zelf al slecht waren? Nou, dan heb je deze deleted scenes nog niet gezien. Zo ziet verleider Max zich wel als een vis: ‘Je hebt eigenlijk twee soorten snoeken. Je hebt een snoek die direct op zijn prooi afgaat en je hebt een snoek zoals ik. Ik ben een ligger en die kijken eerst om zich heen. Als ze oogcontact hebben met een vrouw gaan ze gelijk op hun doel af.’ Ook Guido hoeft niet lang na te denken: ‘Met welk dier ik me vergelijk? Ik denk een varken. Het maakt mij niet uit, ik ben heel vies, ik doe alles. Als het maar een hartslag heeft.’ Nou ja, bekijk zelf maar.

Bron: Cosmpolitan, Boulevard | Beeld: RTL