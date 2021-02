Zo moeder zo dochter: Blue Ivy showt dansmoves in nieuwe commercial

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat gezegde blijkt toch écht waar te zijn, want Blue Ivy heeft al net zulke briljante en jaloersmakende dansmoves als moeder Beyoncé. Dat showt het moeder-dochterduo in een nieuwe commercial voor Beys’ Ivy Park x Adidas-collectie.

Ze is pas 9 jaar, maar staat sinds haar geboorte al in de spotlights. Terwijl Beyoncé en Jay-Z haar niet veel op sociale media toonden, lijken ze deze social mediacode overboord te hebben gegooid. Blue zit sindsdien front row bij de grootste awardshows, paradeert op rode lopers en danst er nu dus ook op los in reclamespotjes.

Muzikale genen

Met muzikale genen van beide kanten kan je natuurlijk haast niet anders dan zelf ook de entertainment business in willen. Blue Ivy zal voor altijd ‘de dochter van’ blijven, maar is nu al op weg een iconische verschijning te worden met een eigenzinnige stijl. De kans is groot dat er een heel team achter haar looks zit, maar we voorspellen dat er een glansrijke carrière voor de 9-jarige in het verschiet ligt.

Moves

Blue Ivy is in ieder geval al goed op weg. In de nieuwste commercial van de collectie van Beyoncé, Ivy Park in samenwerking met Adidas, heeft ze namelijk een rolletje bemachtigt. In matchende outfits danst ze samen met haar moeder de sterren van de hemel, en laat ze zien dat ze het ritmegevoel van beide ouders geërfd heeft.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Trotse oma

Haar oma, Tina Knowles, is apetrots op haar kleindochter. Ze schrijft op Twitter: ‘Mijn prachtige kleinkind Blue Ivy ziet eruit als een klein supermodel. Het was niet de bedoeling dat ze in de video te zien was, maar Blue stond erop’, aldus Tina. Andere bekende gezichten in de video zijn onder meer rapper Gucci Mane, model Hailey Bieber en singer-songwriter Kaash Paige.

De Ivy Park x Adidas-collectie is vanaf vandaag te verkrijgen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Peope | Getty Images