Blue Ivy won de prijs voor beste groep/samenwerking met het nummer Brown Skin Girl, samen met moeder Beyoncé, SAINt JHN en Wizkid. Het 8-jarige meisje schreef mee aan het nummer, dat te beluisteren is op het album The Lion King: The Gift.

De Carters wonnen zaterdag nog meer prijzen. Beyoncé won vijf awards, waaronder beste vrouwelijke artiest en beste album. Andere winnaars zijn: Bruno Mars, Lil Nas X, Lizzo, ABC-sitcom Black-ish en de Netflix-serie When They See Us.