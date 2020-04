Ludo Sanders, Martien Meiland, Patty Brard, Beau van Erven Dorens, Marco Borsato, Roel van Velzen, Peter R. de Vries. De lijst met namen die we graag zouden zien in ‘Expeditie Robinson’ is lang. Toch zitten niet alle BN’ers te wachten op de grote survivalproef. Monique Smit weigert al vijf jaar op rij en dat allemaal vanwege de eetproef.

‘Ik ben de laatste vijf jaar vaak gevraagd voor Expeditie Robinson, maar dat ga ik nooit doen’, aldus de zangeres in Beau Monde.

De eetproef

Tja, het lijkt ons een legitieme reden. De eetproef van Expeditie Robinson is inmiddels uitgegroeid tot legendarische hoogte, die alleen de echte fijnproevers durven te doorstaan. Van koeienogen tot levende larven, alles komt voorbij. ‘Nee, niets voor mij. Ooit heb ik voor een programma een sprinkhaan gegeten. Het scheelde dat ik geen idee had wat ik zojuist had gegeten, omdat ik een blinddoek omhad. Maar achteraf toen ik het hoorde, ging ik kokhalzen’, vertelt de 31-jarige Smit.

Mindfuck

De meest memorabele eetproef van Expeditie Robinson is misschien wel die van professioneel bokser Remy Bonjasky. Tijdens zijn deelname aan het survivalprogramma zag hij al de hele tijd panisch op tegen De Eetproef. Toen die proef eindelijk kwam, en hij aan de beurt was, durfde hij niet te geloven dat hij daadwerkelijk een hamburger kreeg voorgeschoteld. Een echte hamburger! ‘Dit moet een hamburger zijn die gefabriceerd is uit maden, of weet ik veel!’ Uiteindelijk gaat de bokser bij de tweede hap – ‘die echt smaakt als een gewone hamburger’ – kokhalzen. Hij geeft uiteindelijk op, omdat hij niet gelooft dat hij een echte hamburger eet.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief