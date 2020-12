Doen ook déze BN’ers mee aan het nieuwe seizoen ‘Wie is de Mol?’?

Vanavond is het eindelijk zo ver: dan worden de kandidaten van het volgende seizoen van het populaire spelprogramma onthuld. Toch doet een nieuwe foto al heel wat stof opwaaien. Want doen ook déze BN’ers mee aan Wie is de Mol?

Een aantal namen passeerde al eerder de revue en ook niemand minder dan Ludo, euh, Erik de Vogel, zou zomaar eens zijn opwachting kunnen maken. Maar door dit nieuwe kiekje vallen nog wat meer puzzelstukjes op zijn plek. Of juist niet?

BN’ers Wie is de Mol

Onze collega’s van Superguide ontdekken namelijk dat een van de silhouetten wel héél erg lijkt op die van een bekende YouTuber. Hij zou volgens fans de achtste in de rij zijn. En ook het populaire account Wie is de Mol-hints sluit zich daarbij aan. ‘Doet de YouTuber Gio mee aan Wie Is De Mol?’, vragen zij zich af.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Wieisdemolhintsnl (@wieisdemolhintsnl)

Niet echt duidelijk

Verder wordt het er niet écht duidelijker op. Namen als zangeres Shary-an, oud-turner Yuri van Gelder en acteur Soy Kroon worden genoemd, maar het gaat alle kanten op. ‘Robert ten Brink derde van links’, is te lezen op het account. Maar man man man, zelfs Rob Geus is een mogelijke verdachte. Kortom, we moeten gewoon maar even afwachten tot vanavond in MolTalk. Dan weten we zeker welke BN’ers meedoen aan Wie is de Mol?

Bron: Superguide | Beeld: AVROTROS