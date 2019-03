Aha: dit is waarom je jouw boarding pass moet laten zien als je iets koopt op het vliegveld

Even nog snel wat lekkers scoren op de luchthaven voor in het vliegtuig? Grote kans dat je bij het afrekenen weer helemaal op zoek moet naar je boarding pass. Want waar heb je dat ding nu weer gestopt? Toch is het eigenlijk helemaal niet verplicht om jouw ticket te laten zien.

Waarom vraagt de medewerker het dan? Het zit zo: de winkels in bijvoorbeeld Schiphol kunnen met de informatie op jouw boarding pass BTW terugvragen. Niet voor alle landen, maar wel voor passagiers die bijvoorbeeld naar landen buiten de Europese Unie op reis zijn. Hiermee besparen deze shops op het vliegveld wel tot miljoenen euro’s, aldus de Britse krant The Independent.

Laat ‘m lekker in je tas, die boarding pass

Toch kunnen ze jou niet verplichten om je boarding pass te laten zien. Niet alle producten die aangeboden worden in deze winkels zijn namelijk belastingvrij. Je zult vast ook wel merken: het is echt niet (veel) goedkoper dan wanneer je het product elders had gekocht. Aan de andere kant, een beetje goodwill kan geen kwaad, de winkels hebben er tenslotte profijt van. En hee, als je ‘m toch al bij de hand hebt kun je ‘m net zo goed even laten zien, toch?

