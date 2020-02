‘Perfecte’ bikinifoto van J-Lo zet body positivity-beweging in gang

De 50-jarige Jennifer Lopez lijkt het elixer voor de eeuwige jeugd ontdekt te hebben. Afgelopen week verraste de zangeres haar fans met een bikiniselfie, waarop haar waanzinnig strakke lichaam te bewonderen was. In plaats van kritiek of jaloerse reacties bracht de foto iets heel anders teweeg, namelijk een heuse body positivity-beweging. Wereldwijd delen moeders nu ook foto’s van zichzelf in bikini of ondergoed, om te tonen dat zij óók trots zijn op hun lichaam.

LEES OOK:

Wow: bijna 50-jarige Jennifer Lopez geeft waanzínnige show weg bij VMA’s

Op de foto waar het vorige week mee begon had ze een krappe witte bikini aan, waardoor haar sixpack duidelijk zichtbaar was. ‘Volledig relaxed en helemaal opgeladen’, schreef ze erbij. Op de foto kwamen een heleboel positieve reacties van haar volgers.

#JLoChallenge

Zo ook Maria Kang, de oprichtster van No Excuses Mom, een fitnessinitiatief voor moeders. Ze hees zichzelf in eenzelfde bikini en ging voor de spiegel staan voor een selfie. Ook riep ze haar vrouwelijke volgers op om een gezonde levensstijl na te streven en trots te zijn op hun lichaam. ‘Niet iedereen is een bekendheid. Niet iedereen krijgt miljoenen betaald om er geweldig uit te zien voor een rol in een film.’ Daarom moedigde ze andere vrouwen aan om ook een bikini-foto te delen, met de hashtag #JLoChallenge.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maria Kang ✨ (@mariakangfitness) op 18 Feb 2020 om 9:04 (PST)

Body positivity

Vervolgens kwam er een enorme vlaag aan reacties van verschillende vrouwen die ook een bikinifoto plaatsten op Instagram. Body positivity draait om veel meer dan gespierde armen en buikspieren en dat is te zien. Onder de hashtag #JLoChallenge werden tientallen foto’s gepost van vrouwen in alle soorten en maten, om aan te tonen dat blij zijn met je lijf veel belangrijker is.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Uvalde No Excuse Mom (@uvaldetxnoexcusemom) op 20 Feb 2020 om 6:33 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 🧘🏽‍♀️Vieng🤸🏽Harvey💪🏽 (@get_fit_with_v) op 22 Feb 2020 om 8:36 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bily Bean (@bilybean) op 19 Feb 2020 om 1:04 (PST)

Bron: Instagram | Beeld: Getty Images