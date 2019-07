Body positivity incoming: dochter Alec Baldwin post naaktfoto om statement te maken

Is het de week van de statements? Ja, het is de week van de statements. We noemen een Taylor Swift en Cara Delevingne, en een Kleine Zeemeermin. Bijvoorbeeld. Maar we noemen ook een Ireland Baldwin, dochter van acteur Alec Baldwin en actrice Kim Basinger. Zij maakt een statement in het teken van body positivity.

Opgroeiend in Hollywood als kind van twee bekende ouders, had Ireland Baldwin al als tiener een carrière als model. Op sociale media is Ireland altijd open geweest over haar moeizame relatie tot voedsel.

Polaroid

Nu ze zich stukken beter in haar vel voelt zitten geeft de 23-jarige Amerikaanse haar fans graag advies als het gaat om het accepteren van je lichaam. Hoe ze dat doet? Door een poedelnaakte polaroidfoto van zichzelf te posten, met als bijschrift: ‘Hou van je lichaam. Respecteer je lichaam. Wees happy. Lach om alles.’

Goed gevoel

‘Breng de rest van je tijd op deze planeet door met mensen die van je houden en die je een goed gevoel geven en als je niet veel van dat soort mensen kent, ga er dan naar op zoek.’

Ireland besluit haar statement met de woorden: ‘Sommigen van jullie nemen dit hele leven zo verdomde serieus… en dat is het zo niet waard.’