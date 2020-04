Doe je niets met je spaargeld, dan lekt dat zomaar weg, weet VIVA’s financieel expert Renée Lamboo. Zonde! Daarom zoeken steeds meer mensen hun heil op de beurs. Hoe begin je met beleggen? Nou, bijvoorbeeld door deze drie boeken over beleggen te lezen. Een goede meid is ook op de beurs voorbereid.

De favoriete boeken over beleggen van VIVA’s financieel expert Renée Lamboo

Miljonair met een gewone baan

‘Geschreven door econoom én miljonair Oeds-Jan Postma. Zijn mening is: je hoeft geen dik salaris te verdienen om rijk te worden. Als je maar op tijd begint met beleggen. In dit vermakelijke boek legt hij precies uit hoe hij dat doet en hoe jij dat ook zou kunnen doen.’

Miljonair met een gewone baan, 16,50 euro via degelddokter.nl

Boeken over beleggen: Blondjes beleggen beter

‘Financieel journalist Janneke Willemse schreef dit laagdrempelige en lekker weglezende boek waarin ze je alles leert wat je moet weten om te beginnen met beleggen.’

Blondjes beleggen beter, 20,00 euro via blondjesbeleggenbeter.nl

Rich dad, poor dad

‘Dit wat oudere, Amerikaanse boek gaat over een rijke zakenman die vertelt over de twee mannen die zijn kijk op geld beïnvloed hebben. Zijn eigen vader, die zijn geld gewoon uitgaf. En de vader van zijn beste vriend, die echt werkte aan zijn rijkdom. Een boeiend boek dat vooral laat zien wat de invloed op je financiële toekomst is van wat je met je geld doet. Je kunt het Engelstalige boek gratis luisteren op YouTube door te zoeken op ‘audiobook Rich dad poor dad.”

