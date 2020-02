Het regent brieven: kijkers willen dat déze boer in ‘BzV’ toch een logeerweek krijgt

De zondagavond was gisteren weer ouderwets gezellig door de terugkeer van Boer zoekt Vrouw op de buis. Want wat wil je nog meer op een stormachtige dag dan Yvon Jaspers die gezellig brieven gaat uitdelen (tenzij je Carnaval viert natuurlijk)? Toch was er een boer in BzV die de kijkers óók nog een logeerweek gunden.

Wel 1100 brieven zijn er dit jaar verstuurd en dat is niet mis. Als allereerst vertrok Yvon naar Geert. Wel 79 vrouwen schreven naar de Brabantse boer, maar echt brieven lezen, nah, dat leek hij niet te doen. Beetje plaatjes kijken en selecteren gaat ook prima. De jonge Bastiaan kreeg het wat drukker: hij mag 167 potentiële kandidaten doorspitten. Johan kreeg helaas niet genoeg brieven om te komen logeren, maar volgens kijkers is dat eigenlijk stiekem de beste positie.

Twee oudere mannen aan de keukentafel willen eerst even plaatjes kijken.. Je had ze net zo goed de playboy kunnen geven 🤣 #bzv #boerzoektvrouw — SPetersen (@petersen1987) February 23, 2020

Bastiaan zoekt iemand om mee te tongen. Nou ja, naast zijn hond natuurlijk. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/TRmdOrDaAP — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) February 23, 2020

Alsof knappe, leuke, slimme en grappige mensen niet bij hem zouden blijven. Wat een nare vraag van Yvon. #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/mCS3qAfyGn — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 23, 2020

Eigenlijk hebben de boeren die niet aan het tv-programma meedoen maar wél brieven hebben gehad de beste positie. Minder media-aandacht, niet besproken worden op Twitter, op hun eigen tempo de briefschrijvers ontmoeten. #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/2xWVrNLnqk — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 23, 2020

Boer BzV

Yvon reist door naar de 52-jarige melkveehouder Frans. Hoewel hij ook niet ‘door mag naar de volgende ronde’, heeft de presentatrice wel ander verrassend nieuws voor hem. Alle 37 mannen die geschreven hebben staan ineens in zijn woonkamer. En ja, dat is best even schrikken. En dan de klapper van de avond: Annemiek. Maar zoals Yvon ook al zei: ‘Hoe blij ben je met zoveel brieven (633 om precies te zijn), en heel veel moeite met lezen?’ Gelukkig zijn daar haar vriendinnen om te helpen. Ook boer John heeft 24 vrouwen die met hem op date willen, maar Yvon besluit eerst even een verse maaltijd op tafel te zetten. Want ja, het fornuis wordt maar één keer in de maand gebruikt.

Volgens mij wordt dit een heeeeeerlijk seizoen! En mag de gay boer met de 37 mannen dan een eigen YouTube serie? #boerzoektvrouw #bzv — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) February 23, 2020

Er zijn een paar brievenschrijvers zo slim geweest om een videoboodschap op te nemen voor boerin Annemiek die zwaar dyslectisch is. Hulde! 👏 #bzv — F-RTess◽〽🏃 (@F_RTess) February 23, 2020

Hoe kies je uit meer dan 600 brieven?

Simpel, gewoon deze nemen, koffie zetten, klaar #bzv pic.twitter.com/OHCBBDA0Uo — Robert de Heer (@RobertdeHeer2) February 23, 2020

Stempelkussen

Jaspers gaat eerst nog even kijken bij de rammen van boer Jan. Kijkers hebben maar één vraag: weten ze zeker dat het stempelkussen op het schaap zat? De boer had eigenlijk liever niet de hele shebang gehad, maar hij heeft pech. Speeddaten en een logeerweek zitten er met 53 brieven zeker wel in. Ronald vertelt openhartig dat hij van zichzelf weet dat hij niet de knapte is. Kunnen we hem even een hele dikke knuffel geven?

Weten we zeker dat het ‘stempelkussen’ op het schaap zat?? #bzv pic.twitter.com/X6lG4dQ86M — Maris (@maristwit70) February 23, 2020

"Oh, deze zit in Ghana. Of je haar even 50.000 dollar kan sturen voor haar zieke vader. Dan kunnen jullie daarna trouwen."#Boerzoektvrouw #Bzv #Bzv2020 pic.twitter.com/pYUeKu9Dbr — Creatiffdutch (@creatiffdutch) February 23, 2020

Ronald had ook brievenpost van de belastingdienst. Leuker konden ze het niet maken, maar wel makkelijker met één brief minder. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/kMUGFGCH5F — Martijn (@accountnaam) February 23, 2020

Knap, niet knap, mooi, lelijk Boer Ronald is gewoon een hele leuke vent, die verdient een leuke vrouw Het gaat om het totaalplaatje, hij straalt en komt joviaal over, dat is toch veel belangrijker!#bzv — Vosske (@Vosskke) February 23, 2020

Veel mensen zullen dit herkennen. Gelukkig hoeft hij in het programma niet met zijn vrienden te concurreren en gaat het echt om hem. #boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/n7LBBFZvcJ — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) February 23, 2020

– Zullen we wat afspreken?

– Ja leuk!

– Bijvoorbeeld samen de elfstedentocht schaatsen, dan bel ik je rond die tijd nog wel#bzv — Tas (@tasvolverhalen) February 23, 2020

Frietkar

Geert Jan verkoopt friet in zijn eigen kar en dat zijn natuurlijk pluspunten. En euh, snapt de boer dat hij niet met Yvon verder mag? In ieder geval weet hij duidelijk wat hij wil. Mieke en haar opvallende bril mogen mee naar de logeerweek, dat is meteen al duidelijk.

Wanneer je het verkeerd begrepen hebt en denkt dat Yvon je vrouw word😱#bzv pic.twitter.com/QHR9cgiAd1 — Starbuck (@starbuck68) February 23, 2020

Dit is Mieke, Mieke heeft heel veel honden… Hier ziet u er bijna 1 😂 Nu had u natuurlijk een grap over de bril verwacht ..😂😂 Daar kan ik dan weer dubbel om liggen ( Ik weet het..ik spoor niet 😱 ) #bzv pic.twitter.com/SmaxCzV80a — Starbuck (@starbuck68) February 23, 2020

Logeerweek

Maar dan de boer in BzV die stiekem bij iedereen favoriet was: boer Willem. Hij kreeg ‘maar’ zes brieven, maar vond dat ook hartstikke mooi. En helemaal geweldig, wel vijf van hen zaten in een café verderop. Kijkers zijn het er dan ook roerend over eens: zij willen dat er een uitzondering voor Willem gemaakt wordt. Want hoe leuk zou het zijn om hem te volgen?

Ik huil bijna van deze schattigheid. Dit is ZO ZOET ik wil Willem tóch volgen en dat hij dan op date gaat met iedereen. Kan er geen uitzondering worden gemaakt? #bzv #boerzoektvrouw — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) February 23, 2020

Ik wil dat #bzv die boer met zes briefschrijfsters blijft volgen Ik vind dat veel mooier dan boeren die kunnen kiezen uit 200 brieven van vrouwen die al relaties gehad hebben Weet zeker dat heel Nederland deze 7 mooie mensen in hun hart gaan opnemen — Vosske (@Vosskke) February 23, 2020