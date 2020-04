Boer Zoekt Vrouw: twijfels, concurrentie en een dubbele exit?

De aflevering van ‘Boer Zoekt Vrouw’ van afgelopen zondag zat vol met serieuze gesprekken, tranen en twijfels. Bij boerin Annemiek leek er zelfs een einde te komen aan de logeerweek met haar mannen. Na de aankondiging van het vertrek van Jelte, leek ook Erik ineens zijn biezen te pakken. Kortom; een aflevering waar de Twitteraars weer van smulden.

LEES OOK:

Verrassende exit ‘Bzv’ en is het tussen deze twee kandidaten haat en nijd?

Let op: spoilers!

‘Soms wel, soms niet’

Bij Geert op de boerderij namen Geert en Vera de tijd voor een goed gesprek. Toen Vera haar twijfels uitsprak, wist Geert even niet meer hoe hij moest reageren en bleef hij ongemakkelijk om de feiten heen draaien. Hij hield zich groot, maar Vera prikte dwars door hem heen en zag de teleurstelling in zijn gezicht. “Voel je wel kriebels?”, vroeg Geert nog, maar Vera antwoordde met: “Soms wel, soms niet”.

Strandwandeling

Bij boer Jan was het deze week rustig en hij deed geen schokkende onthullingen meer. Wel is hij vooral aan de praat met Nienke die tot over haar oren verliefd lijkt te zijn. Tijdens een gezamenlijke strandwandeling ergert Vera zich enorm aan het gebabbel van Nienke. Ze is er namelijk van overtuigd dat zij en Jan een onverwoestbare connectie hebben en dat zíj aan het einde van de logeerweek aan het langste eind trekt.

Huisvrouwen

Boer Bastiaan had deze week even geen tijd voor zijn vrouwen. De witlof moest uit de grond en dat zorgde voor veel twijfels en onzekerheid bij de dames. Milou had zelfs het idee dat ze meedeed aan ‘Boer Zoekt Huisvrouw’ toen zij haar dag spendeerde met het klaarzetten van de lunch en het schoonmaken van Bastiaans huis.

Ik denk dat Bas uiteindelijk met zijn witlof ol citytrip gaat #bzv #boerzoektvrouw — Ilona.kijkt (@IKijkt) April 12, 2020

Die logeerweek bij Bastiaan is wel lekker gepland hè. Die kerel is alleen aan het werk. #bzv #boerzoektvrouw — Peter Sprang (@PeterSprang) April 12, 2020

Twee koffers

De logeerweek van boerin Annemiek leek compleet in het water te vallen. Nadat Jelte vorige week zijn twijfels uitsprak, besloten hij en Annemiek gezamenlijk dat hij nog een nachtje zou blijven. Jelte kletste wat af met de vriendinnen van Annemiek en er was zelfs ruimte voor een kleine aanraking tussen de twee. Toch kwam de volgende ochtend het hoge woord eruit. Annemiek had toch liever niet dat Jelte haar aanraakte, omdat ze gevoelens kreeg voor Erik.

Hoewel de ware van Annemiek gevonden leek te zijn, ging het ineens drastisch mis. De liefdesbetuiging van Annemiek tegenover Erik werd overschaduwd door een praktisch dingetje: de enorme afstand tussen hun twee bedrijven. Erik had daar niet veel op in te brengen en besloot ook zijn koffer in te pakken.

Hoe kom je in een half uur tijd van 2 mannen af? Annemiek weet het wel.

Hatseflats, wegwezen.#boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/wxHb40KJFE — Kiki (@Kiki_Linho) April 12, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: BZV