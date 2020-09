Boerin Michelle en Maarten gaan trouwen

Hoe leuk! Michelle van Asseldonk uit Boekel, beter bekend als boerin Michelle uit de 2018-serie van ‘Boer zoekt Vrouw, stapt in het huwelijksbootje met Maarten Bos, de man die zij destijds uitkoos. Maarten heeft haar vorige week tijdens hun vakantie ten huwelijk gevraagd.

Michelle vond het tijdens de opnames van de serie maar lastig om zich te binden – en vooral: om zich open te stellen. Maar de kalme Maarten hield vol. Uiteindelijk koos Michelle hem uit drie kandidaten uit. En nu gaan ze dus trouwen. Al staat de datum voor het huwelijk nog niet vast. “Ik wil het liefst in het voorjaar trouwen, maar niet als het op anderhalve meter moet. Dat zie ik niet zo zitten. Dus we wachten nog even met alles vast te leggen”, zegt de 30-jarige Boekelse champignonkweekster op de website van Boer zoekt Vrouw.

Michelle had al diverse keren de hint gegeven dat ze graag zou willen trouwen. Ze vroeg Maarten vaker of hij al ringen had gekocht, maar de nuchtere man liet zich niet gek maken. “Elke keer dat je er over begint duurt het een maand later voor ik je vraag”, kreeg ze als antwoord. Vorige week tijdens de vakantie van het stel ging hij plots totaal onverwacht door de knieën.

Tekst gaat verder onder beeld.

Het stel woonde al vanaf begin vorig jaar samen in Michelles woning op Vosdeel in Boekel. Inmiddels is Maarten goed ingeburgerd: hij is keeper in het zevende elftal van Boekel Sport en werkt hij als magazijnchef bij BAS-trucks in Veghel.