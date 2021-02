Diep in de buidel tasten: deze torenhoge moest Sonny betalen bij vertrek ‘Temptation’

Zomaar je koffers pakken en vertrekken uit Temptation Island heeft de productie natuurlijk liever niet. Zeker als het gaat om een opvallende kandidaat als Sonny. De beste man mocht dan wel het tropische oord verlaten, maar: op één voorwaarde. Als hij een torenhoge boete zou betalen.

Dat laat Sonny weten in een video samen met YouTuber Kelvin Boerma (beter bekend als Kalvijn). Want als het aan de realityster had gelegen, was hij al veel eerder weggegaan.

Boete Sonny Temptation

Wanneer Sonny te zien krijgt tijdens het kampvuur hoe Jaydi het meer dan gezellig heeft met Ricky, was het proces voor hem afgesloten. ‘Toen ik die beelden zag ben ik opgesprongen en heb ik gezegd dat ik er klaar mee ben’, verklaart hij. ‘Ik ben mijn liefde hier verloren en ik heb er vrede mee. Ik betaal die boete wel en ik ga naar huis.’

Maandsalarissen

De productie probeerde hem toen nog ‘om te lullen’, door te zeggen dat hij de andere mannen nog zou kunnen helpen. Maar zelfs die propoos zag Sonny niet meer zitten en hij besloot diep in de buidel te tasten en de boete te betalen. ‘We praten dan echt over een paar maandsalarissen.’ En ja, gefluisterd wordt zelfs over zo’n 10.000 euro. Dat is niet mis.

Niet doen

Sonny raadt aan het einde dan ook niemand aan om mee te doen aan Temptation Island. ‘Niet doen als ze niet betalen. Als je een beetje gezonde relatie hebt, moet je ver weg uit de buurt blijven.’

