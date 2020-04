In tegenstelling tot alle andere reality datingshows is het bij ‘Too hot to handle’ niet de bedoeling dat de kandidaten fysiek contact hebben met elkaar. Grapje, daar is natuurlijk helemaal niets van waar. Op iedere vorm van fysiek contact staat een fikse boete, wat het hele programma extra sensationeel maakt. Er is zelfs een heuse boetelijst.

Too hot to handle

De bedoeling van Too hot to handle is dus dat de knappe kandidaten van elkaar af blijven. Maar eigenlijk is de bedoeling dat ze elkaar juist wel aanraken, zodat er een boete van het prijzengeld kan worden afgetrokken. De totale prijzenpot bedraagt namelijk 100.000 dollar. Maar voor iedere vorm van fysiek contact is er een boete.

Boetelijst

Zo kost zoenen een mooie 3.000 dollar (spoiler alert: in de eerste twee afleveringen gebeurde dit gelijk twee keer) en gaat er bij een orale handeling zo’n 6.000 dollar van het prijzengeld af. Hoeveel er van de pot wordt afgeschreven bij een vrijpartij? Een luttele 20.000 dollar.

Discussies

Producers Viki Kolar en Jonna Richards vertellen aan The Wrap: ‘Een bedrag van 20.000 dollar voor seks vonden we hoog genoeg, maar we hebben vooral veel gedebatteerd over de dingen die daaronder zaten. Uiteindelijk kamen we uit op 6.000 voor orale handelingen, al denk ik eigenlijk dat het een koopje was’. begint Kolar. En Richards: ‘We hebben heel veel gediscussieerd. Het waren gesprekken waarvan je nooit had gedacht dat je ze zou hebben.’