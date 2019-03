Komt er een vervolg op ‘Bohemian Rhapsody’?

Het is hét muzikale spektakel van het jaar: Bohemian Rhapsody. Nog niet gezien? Dan hop, gun jezelf dat uitje naar de bioscoop. Zeker weten dat je swingend de zaal uitkomt. Voor de echte fans die film inmiddels kunnen dromen is er goed nieuws: er komt misschien een vervolg.

Mocht je je echt niet langer in kunnen houden, morgen organiseert Pathé een sing-a-long. Mag je eíndelijk uit volle borst meezingen en jouw zangkunsten laten horen. ‘Gallileo, Gallileo, figaro!’ Na het grote succes van deze eerste film, kan het natuurlijk niet anders dan dat de makers denken aan een vervolg op de kaskraker.

Part II

Want hoewel het verhaal misschien vrij afgesloten leek, is er nog veel te vertellen. In Page Six vertelt Rudi Dolezal, de director van veel Queen-video’s: ‘Ik weet zeker dat hij [Queen manager Jim Beach] een vervolg plant dat begint met Live Aid.’ Toch is er ook veel kritiek op de vrije interpretatie die de film heeft met de feiten. Zo werd de timing van Freddie Mercury zijn HIV-diagnosis verschoven zodat het beter bij het plot zou passen. En dat is niet het enige.

Geld

Veel fans denken dan ook dat een vervolg puur in de planning zit voor het geld. Het is dan ook maar de vraag of de makers alle negatieve feedback meenemen in een volgende film. In ieder geval zien zowel Queen als hun management een tweede Bohemian Rhapsody wel zitten. We zijn benieuwd!

They just want money if you ask me and I don’t think a sequel is necessary #BohemianRhapsody — Skywalker ☆ (@icfandom) 11 maart 2019

Bron: Unilad | Beeld: Still