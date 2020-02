Hoe herken je bombrieven en hoe gevaarlijk zijn ze eigenlijk?

Het kan je haast niet ontgaan zijn dat er begin 2020 meerdere bombrieven in omloop waren. De storm was even gaan liggen, maar deze week blijkt het weer raak te zijn: in Amsterdam en Kerkrade ontploften er drie. Een vierde, mogelijke bombrief werd onderzocht in Maastricht. Hoe herken je zo’n gevaarlijk poststuk nou en wat doet het precies?

Bij de bombrieven die woensdagochtend werden afgeleverd, is gelukkig niemand gewond geraakt. Dat was wel anders bij de vierde bombrief in een Amsterdams kantoor van ING. Daar is één persoon vanwege het inademen van rook uit voorzorg nagekeken in een ambulance. In alle gevallen is de impact enorm bij de betrokken bedrijven. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) noemde het woensdag “zorgelijk” dat twee poststukken (de derde ontplofte donderdag, red.) zijn ontploft. “Voor zover we nu kunnen overzien zijn er geen slachtoffers, geen gewonden. Dus dat is fijn”, aldus Dekker. “Voor de rest moet de politie onderzoek doen.” De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie rond de explosies in Amsterdam en Kerkrade in de gaten, laat een woordvoerder weten. De NCTV heeft een coördinerende rol, stelt Dekker.

Sissend geluid

De poststukken die woensdagochtend in Kerkrade en Amsterdam ontploften, maakten vlak daarvoor een sissend geluid, zo melden politiewoordvoerders ter plaatse. Maar hoe herken je ze nu eigenlijk?

Wat zijn bombrieven?

Bombrieven worden via de post verstuurd en ziet eruit als een regulier poststuk; het kan zowel een brief als een pakketje zijn. De bedoeling van een bombrief is dat het direct na het openen explodeert. Degene die een bombrief openmaakt kan hierdoor zwaar gewond raken en zelfs overlijden. Bombrieven worden gezien als terroristisch middel.

Poederbrief

Naast bombrieven bestaan er ook poederbrieven. Dit zijn brieven waar bij het openen een stof vrijkomt die bij inademing of aanraking voor infectie of zelfs de dood kan zorgen. Bij poederbrieven gaat het wel vaak om nepbrieven, waarbij het poeder dat in de brief zit helemaal geen schade aanricht (soms is het meel of waspoeder), maar alleen bedoeld is om de ontvanger bang te maken.

Hoe ziet een bombrief eruit?

Een bombrief ziet er uit als een regulier poststuk, in de vorm van een pakketje of een brief. De politie heeft eerder dit jaar – toen er ook al meerdere exemplaren opdoken – ter waarschuwing een foto naar buiten gebracht van de bombrieven die destijds bezorgd zijn. Het ging hierbij om een brief met een verdikking erin, waarbij de naam, het adres en het logo van het incassobureau CIB niet op de envelop zelf waren gedrukt, maar op een sticker op de envelop waren geplakt. De politie riep hierbij op om, wanneer je zo’n brief aantreft, hem niet te openen maar direct 112 te bellen.

De tekst gaat verder onder de foto.

Politie deelt foto’s van bombrieven. Al 7 brieven verstuurd en aangetroffen.#bombrief pic.twitter.com/Oui8Sx98KM — Terrorisme Nieuws (@TerreurNieuwsNL) January 3, 2020

‘Nieuwe’ bombrieven

Hieronder zie je de bombrieven die vanochtend geopend zijn; CIB stond deze keer niet als afzender op de bombrieven. Wel houdt de politie er sterk rekening mee dat de op woensdagochtend aangetroffen bombrieven van dezelfde afzender zijn als de bombrieven die vorige maand werden verstuurd.