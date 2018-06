Bommetje! ’s Werelds grootste bruisbal werd in een zwembad gegooid en dat levert spetterende beelden op

Voor bruisballen geldt: more is more, hoe groter hoe beter. Of het nou gaat om een bad vol kleur, vol geur of wellicht vol glitter: bruisballen maken het leven altijd leuker. Wij snappen daarom best dat een paar heldere creatievelingen op het idee kwamen om de grootste bruisbal ter wereld maken. Het resultaat? Een bruisbal à 900 kilo, groot genoeg voor een heel zwembad.

Makers van de enorme bruisbal zijn de mensen van het YouTubekanaal Vat19, die ‘merkwaardig geweldige’ cadeaus, speelgoed, snoep, puzzels, spellen en alles daartussenin onderzoeken. Ze doen dit door dingen op te blazen, te gooien of – zoals nu – te laten plonsen in een zwembad. Kattenkwaad voor volwassenen, zoiets. Maar goed, voor iedereen die gek is op bruisballen en haar halve salaris bij Lush spendeert, is dit filmpje gewoon heel leuk om naar te kijken.

De makers kwamen op het idee toen zij beseften dat één bruisbal een hele badkuip zwart kan maken. Hoe groot moet dan een bruisbal zijn om een heel zwembad een andere kleur te geven? En zo geschiedde.

Dat klinkt natuurlijk allemaal heel grappig, maar er was veel voor nodig om de bruisbal te maken. Ze moesten een mal maken van fiber glas, en kochten 31 zakken van 22 kilo per stuk met maïszetmeel, citroenzuur en bakpoeder. Ging hierdoor het zwembad bruisen? Ontdek het snel in de video hieronder (vanaf 2.22 gooien ze de bal in het water).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.