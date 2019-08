Bij deze supermarkt scoor je deze week een Bonsai voor een prikkie

Een Bonsai-boom is helemaal hot en happening. Maar helaas pindakaas: je mag vaak aardig diep in de buidel tasten wil je dit groene pareltje in huis halen. Gelukkig is daar ook deze keer weer Lidl.

De budget supermarkt verkoopt namelijk deze week een kleine variant voor slechts €7,99. Deze versie is rond de 20 centimeter hoog en heeft een diameter van 35 centimeter. Je kunt er dus niet meteen je hele woonkamer mee vullen, maar hee, het is een goede optie om mee te beginnen toch. Mocht je ‘m laten verpieteren.

Op is op

Maar let wel: op is op. En zoals we weten bij de Lidl kan dit nog weleens hard gaan. Dit Bonsai-boompje ligt vanaf vandaag in de winkel, dus wij zeggen na je werk (of in je lunchpauze) snel er een scoren. En nu maar hopen dat ‘ie lekker groeit.

Bron: Lidl | Beeld: iStock