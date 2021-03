Een knuffel geven aan je omaatje zit er de komende tijd nog niet in. Dus ja, wat doe je dan? Juist, dan neem je dat als excuus om de interieurtrend du moment te omarmen, want die is hartstikke knuffelbaar. Bouclé is de naam en het is alles wat ons hartje begeert.

Denk: Frans, ietwat minimalistisch en toch modern, en dat alles verpakt in een zacht, aaibaar en knuffelbaar jasje. Stoelen, banken, kussens, zo lang het van bouclé gemaakt is zit je goed.

Snelle make-over

Het verplichte binnenzitten en de avondklok on top of that heeft al bij veel mensen voor een make-over van het huis gezorgd. Mocht jij je daar nog niet aan gewaagd hebben is nu het moment om uit te pakken. Want bouclé is ideaal om in huis te halen, zónder in de weer te hoeven gaan met potten verf en meer van dat soort tijdrovende fratsen.

Bouclé

Wat bouclé precies is? Het woord bouclé komt van het Franse woord dat ‘gekruld’ of ‘geringd’ betekent. En dat is direct ook de beste benaming (los van knuffelbaar of aaibaar) voor de stof, die bestaat uit een soort kleine lusjes. Een soort teddyjas, maar dan in de vorm van een stoel of bank, dus.

Een leuke bijkomstigheid is dat deze stof heel slijtvast is, waardoor je niet snel met versleten meubels komt te zitten. Maar goed, ook zonder functioneel of duurzaam belang zijn we alsnog verknocht aan deze trend. Niet overtuigd? Oordeel zelf maar:

View this post on Instagram A post shared by otis + co interiors (@otisandcointeriors)

View this post on Instagram A post shared by Pursue PR & Influencer Agency (@pursuepr)

View this post on Instagram A post shared by Lucia Smith Home (@luciamaysmithhome)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Instagram | Beeld: Instagram