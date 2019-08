Bowlen terwijl er bands voor je optreden? Op dít festival kan het

We weten allemaal hoe leuk blowen is, maar wat nóg leuker is: bowlen samen met te gekke bandjes. Op festival Left of the Dial kan het.

Het Rotterdamse showcasefestival, die in oktober alvast de bandjes introduceert die volgend jaar de zomerfestivals gaan platspelen, houdt op zaterdag 19 oktober een bowling competitie. Kaartjes hiervoor zijn gratis. JEEJ!

Het wedstrijdelement van Bowling with Bands is gelukkig minimaal: er is geen hoofdprijs, maar wel eeuwige roem, genoeg drank en leuke bandjes. Naast Bowling with Bands is er van vrijdag t/m zaterdag de mogelijkheid om allerlei binnen- en buitenlandse bandjes te ontdekken.

Beeld: Daniel Alvarez Sanchez Diaz