Het niveau van Rico Verhoeven en Badr Hari zal niet aangetikt worden, maar vermakelijk is het wel: de influencers die de boksring instappen om de strijd met elkaar aan te gaan. Boxing Influencers vindt plaats op 26 oktober en wordt deze keer live op televisie uitgezonden.

Dat heeft televisiezender Spike bekendgemaakt. Bij de vorige editie van Boxing Influencers was de wedstrijd alleen te zien op de locatie in Almere en via een matige stream op YouTube.

Ringmeisje

In de ring staan dit keer onder anderen Dave Roelvink, Laura Ponticorvo, René Watzema en Harrie Snijders. Alle vechters worden door professionals getraind en klaargestoomd voor hun gevecht. Rosanna – wiens vriend Niels vorige keer verloor van Alex – is te zien als ringmeisje.

Van het kamp naar de ring

In aanloop naar het evenement zendt Spike de komende weken de serie Harrie: van het Kamp naar de Ring uit. Daarin wordt Harrie Snijders, bekend van Ex on the Beach, gevolgd in voorbereiding op zijn wedstrijd tegen Danicio Codfried (Temptation Island).

Ter voorbereiding van Harrie’s gevecht legden wij hem een aantal pittige dilemma’s voor. Wat zou Harrie doen: het hoofd van zijn hondje kaal scheren of zijn eigen hoofd?