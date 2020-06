Dit is de reden waarom Boy uit ‘De Bachelorette’ niet over zijn dochtertje wil praten

In de laatste aflevering van ‘De Bachelorette’ schrok deelnemer Boy zich rot toen Gaby Blaaser over het onderwerp kinderen begon. Hij reageerde op zijn zachtst gezegd behoorlijk bot op de onschuldige vraag, maar dat was niet zonder reden. De knappe Griek is namelijk al vader van een dochtertje en hij houdt er niet zo van om daar op camera over te praten

Daar vertelt hij alles over in een nieuwe vlog.

Boy in De Bachelorette

‘Ik wil het hier eigenlijk nog niet over hebben’, antwoordde Boy geschrokken in in de vijfde aflevering van De Bachelorette. Inmiddels weten we waarom hij zo reageerde op de vraag van Gaby. Hij is namelijk vader van een dochtertje, Penelope, en die wil hij beschermen tegen de media.

Trotse vader

In zijn vlog vertelt de Griek er alles over. ‘Ik was er terughoudend in, maar ik zal jullie uitleggen waarom. Ik ben een supertrotse vader. Mijn dochter is zes jaar oud en ze betekent alles voor mij in mijn leven. Naast dat ze mijn trots is, is ze mijn zwakke plek. Ze is fragiel. Ik vind het toch een beetje eng om het op televisie allemaal te vertellen.’

Dochtertje

Dat hij het lastig vindt om over zijn dochtertje te praten, heeft ook een andere reden. Zijn ex is namelijk met zijn dochter naar Spanje is verhuisd. Maar boos is hij niet. ‘Ik kan alleen maar blij zijn dat zij gelukkig zijn’, aldus Boy.

