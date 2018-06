De boyfriend jeans iets voor jou? Zo draag je ‘m (en hier koop je de beste afgeprijsde bf broek)

Als er één broek is waar we niet meer zonder kunnen, is het wel de boyfriend jeans. Heerlijk comfy en je redder in nood als je weer eens niet weet wat je aan moet. Het fijne aan deze broek is ook dat je hem voor elke situatie kunt stijlen. Van een chic etentje met je partner tot een makkelijke outfit voor het weekend. Vind jij het altijd lastig om de boyfriend jeans leuk te combineren? Vandaag zijn wij je redder in nood, want we vertellen precies wat je allemaal nog in je kast moet hebben. Let’s go!

I STOLE IT FROM MY BOYFRIEND

De truc voor een outfit met de boyfriend jeans, is dat je hem beschouwt als de basis van je look. Door de oversized fitting is de broek best wel mannelijk, dus je hoeft de look alleen maar te upgraden naar een vrouwelijke touch. En hoe doe je dat? Heel simpel! Draag er een strakke top boven, of een oversized it-shirt die je in je broek stopt. Dit creëert een mooi silhouette. Ook doen een paar hoge hakken altijd wonderen, dus die mag je zeker niet vergeten.

Net als bij alle andere jeans, is de boyfriend jeans ook in andere soorten te verkrijgen. Zo heb je de ‘gewone’ variant, maar ook met gaten, scheuren of een print. Heel leuk voor als je outfit meer power nodig heeft of als je een avondje met vriendinnen gepland hebt staan. Sneakers eronder en je bent helemaal ready to go!