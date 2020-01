Soms heb je van die dagen dat je ’s ochtends je telefoon ontgrendelt en gelijk ziet: dit wordt een goede dag op het Internet. Vandaag is zo’n dag. Waarom? Omdat foto’s van Brad Pitt en Jennifer Aniston tijdens de SAG Awards viral als een tierelier gaan. Wij hebben de allerleukste reacties op deze snoezige flirt op een rij gezet.

Hollywood is maar een kleine wereld en dus is het niet zo gek dat Brad en Jen elkaar regelmatig tegen het lijf lopen op award shows. Zo dus ook gisteren. Beiden wonnen een Screen Actors Guild Award voor hun acteerwerk – respectievelijk in de serie The Morning Show en de film Once Upon A Time… In Hollywood – en feliciteerden elkaar backstage met hun prijs. En dat levert leuke kiekjes op, kijk nog maar een keer:

Leuk hè. Toch was deze wederzijdse ‘knuffel’ niet het enige dat opviel. Al op de rode loper van de SAG Award reageerde Jennifer Aniston op Entertainment Tonight op de vraag wat ze van obsessie van het publiek over Brad en haar vond: ‘Het is hysterisch. Maar hé, waar gaan ze anders over schrijven?’

Reünie

Twee weken gelden was het Brad die tijdens de Golden Globes die door middel van een grapje iets over Jennifer zei: ‘Ik zal Jen nog even gedag zeggen, ze is een goede vriendin. De één na belangrijkste reünie van het jaar? Zoiets heb ik gehoord. Ja, dat was een knipoog naar Friends. Dat zeggen ze tenminste.’

Afijn, met deze foto’s heeft ook de rest van de wereld er iets over te zeggen. We hebben de leuke reacties voor je op een rij gezet:

It’s like watching a movie where the parents break up & you hope they get back together before it’s over, & you forget about the part of the movie when the dad was a cheater pos & left the pretty mom for a big lipped hoot-n-nanny. #jenniferaniston #bradpitt pic.twitter.com/asTDvTPeEm — Teri Cresong (@tcresong87) January 20, 2020

Oh alsjeblieft Cupido. Doe je ding.

Oh please Cupid. Do your thing. 💖💖#JenniferAniston #BradPitt pic.twitter.com/tLemn7xtct — Debby van Gils (@dhvg05) January 20, 2020

Ook ManRepeller postte de foto’s van Brad & Jen op Instagram en riep volgers op om het leuke bijschrift te verzinnen:

Een greep uit de reacties:

@melaniejade6:

‘The One Where He Realized He’s Made a Huge Mistake’

@harlingross:

“Our highlights look amazing!”

@shizmaragrams:

‘You’re the hottest, no you’re the hottest. No, stop, you’re the hottest!’

@katherinaoss:

‘Were we on a break?’

@eastwest.mama:

“I’ll never let go Jen, I’ll never let go”

@mwshow:

“hahahaha remember that time I left you for another woman, well she divorced me so what are you doing later?”

Hollywood’s break-up

Op 29 juli stapten Brad Pitt en Jennifer Aniston, Hollywood’s sweethearts, in het huwelijksbootje. Na een huwelijk van 4,5 jaar kondigde het paar in januari 2005 aan te gaan scheiden.

Hollywoodschandaal

En toen verscheen daar opeens Angelina Jolie ten tonele: zij werd ervan beschuldigd de reden van de scheiding tussen Pitt en Aniston te zijn. Want: Pitt en Jolie zouden een affaire zijn begonnen op de set van Mr. & Mrs. Smith (2005). Jolie ontkende dit meerdere malen, maar gaf uiteindelijk toe dat ze tijdens het filmen verliefd waren geworden. In januari 2006 bevestigde het stel hun relatie door aan te kondigen dat Jolie zwanger was van Pitts kind. De twee kregen in totaal zes kinderen en trouwden op 23 augustus 2014 in Frankrijk. In 2016 vroeg Jolie echtscheiding aan.

