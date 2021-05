Brad Pitt wint 5 jaar durende rechtszaak van Angelina Jolie

Sinds 2016 zijn Brad Pitt en Angelina Jolie al verwikkeld in een lastige rechtszaak, waarin ze strijden om de voogdij over hun vijf minderjarige kinderen. Nu is de strijd eindelijk gestreden, in het voordeel van Brad. Hij behoudt de gedeelde voogdij, tegen de wensen van Angelina in.

De uitspraak komt kort nadat Angelina in een aanklacht zei dat de rechter hun kinderen verhinderde te getuigen voor de rechtbank, wat volgens haar het proces ‘oneerlijk’ maakte.

Rechtszaak

De vijf jaar durende zaak werd hard gestreden. Eerder kwam Angelina al met ‘bewijs’ op de proppen van huiselijk geweld door Brad Pitt. In de rechtzaakdocumenten schreef Angelina Joliedat ze bewijs had dat Brad Pitt huiselijk geweld gebruikte. Dit bewijs werd afgewezen. ‘Dit is gewoon weer opnieuw een geval van Angelina die probeert het narratief zo te draaien dat het haar beter uitkomt’, zegt een bron destijds tegen Entertainment Tonight.

Gedeelde voogdij

Ondanks de pittige strijd en heftige bewijsstukken en aantijgingen, heeft de rechter in het voordeel van Brad Pitt gesproken. De 57-jarige acteur mag hierdoor aanzienlijk meer tijd gaan doorbrengen met zijn vijf minderjarige kinderen: Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) en de tweeling Knox en Vivienne (12). De 19-jarige Maddox is niet onderworpen aan voogdijbeslissingen aangezien hij meerderjarig is en deze beslissing dus zelf mag maken.

