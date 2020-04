Bram Krikke is zonder twijfel één van de meest getalenteerde en grappige media-gezichten van deze generatie. Hij is, – met zijn gekke snorretje, jaren tachtig-looks en opmerkelijk droge humor – dan ook een opvallende verschijning waar je eigenlijk niet omheen kunt. Of-ie nog vrijgezel is? Nee. Bram is al twee jaar hartstikke bezet, dankzij de prachtige Didi Shanna. Wát. Een. Verschijning. Potverdikke, knap gedaan, Krikke!

Bram en Didi

Bram heeft het hart van ene Didi Shanna (23) veroverd, een bloedmooie brunette met zúlk lang haar… Daar kan de gemiddelde zeemeermin nog een puntje aan zuigen. Didi en Bram zijn sinds oktober 2018 officieel een stel. Inmiddels wonen ze samen en zijn ze ook de trotse ‘ouders’ van hun eerste ‘kindje’: hondje Peppie.

Influencer

Didi, geboren in Utrecht, is met zo’n 140.000 volgers op Instagram en meer dan 26.000 YouTube-abonnees gerust een influencer te noemen. Verder is ze fulltime manager, al kunnen we je niet vertellen van wie of van wat. Op haar pastelkleurige instafeed komt ze voornamelijk zelf voorbij, met hier en daar een cosy snapshot met Bram. Haar vlogs gaan over van alles en nog wat, van de gebeurtenissen in haar leven en onderonsjes met andere influencers en BN’ers tot uiteenlopende tutorials zoals: zo maak je een designer-broek.

Porno-tattoo

Afgelopen week stond Didi plots onverwachts in de spotlights, toen vriend Bram het Nederlandse record voor meest gelikte instagramfoto verbrak. Meer dan 550K volgers vonden haar met een eyeliner getekende computermap met het woord ‘porno’ – afgebeeld op Bram’s borst – fantastisch grappig. Bram ook, tótdat hij doorhad dat het aantal likes wel heel hard ging. De rijzende ster had namelijk beloofd de tattoo écht te zullen laten zetten bij 500.000 likes. Met bijna een miljoen trouwe volgers had hij misschien een fractie hoger moeten inzetten. #oeps

Nog even over Bram

Bram Krikke is bijzonder goed bezig. Hij doet het goed als radio-dj bij SLAM! FM én met bijna 240.000 abonnees op YouTube gaat-ie ook online als een raket. Op televisie komt Bram zo nu en dan ook voorbij: zo waren zijn verslagen vanaf de meest vreemde plekken van Nederland het absolute hoogtepunt van de zomertalkshow Zomer met Art en was hij tijdens het Televizier Gala van 2019 verantwoordelijk voor de grootste sneer van de avond (richting Wendy van Dijk).

Lekker bezig, Bram

De in Weesp geboren snorremans won zowel in 2019 als in 2020 de Zilveren Radioster voor Beste Presentator van het Jaar. Tijdens zijn speech op het gala zei hij: “Mijn allermooiste en liefste vriendin Didi zit hier ook. Ik weet niet of jullie haar hebben gezien, maar: enorm geil!”. De grapjas.

View this post on Instagram Die Nederlandse zon doet me goed En de zelfbruiner ook A post shared by DIDI SHANNA (@didishanna) on Apr 9, 2020 at 6:51am PDT

View this post on Instagram Vertel eens een leuke mop A post shared by DIDI SHANNA (@didishanna) on Jan 23, 2020 at 2:48am PST

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.