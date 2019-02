Treasure hunting: op deze kledingmarkt kun je dure merken voor een prikkie scoren

Prada’s voor een prikkie en high-end vintage items voor bodemprijzen. Dat klinkt als een droom, nietwaar? Toch kan deze droom – in tegenstelling tot wat Marco Borsato zingt – nu werkelijkheid worden. De kledingmarkt met duurdere merken ‘Branded Per Kilo’ gaat uitbreiden en strijkt dit weekend neer in Amsterdam!

Dat betekent dat je op zaterdag 9 en zondag 10 februari in de Posthoornkerk in Amsterdam de jacht kunt openen op unieke ‘high-end vintage en moderne merkkleding items.’ Denk hierbij aan merken als Moncler, Armani, Versace, Woolrich, Stone Island, Prada, Moschino, Burberry, Yves Saint Laurent en Valentino.

Kiloknallers

Het leukste van alles: de prijs gaat per kilo! Per kilo betaal je 60 euro. Een gemiddelde jas – we beelden ons zo’n lekkere warme van Woolrich in – weegt zo’n halve kilo, dus tel uit je winst!

Geen grote drukte en vechtpartijen

Alles leuk en aardig, die jacht op goedkope dure pareltjes, maar het winkelen moet wel leuk blijven. Daarom werkt de gigantische sale met verschillende time shifts. Op zowel zaterdag als zondag kun je winkelen van 11:00 uur tot 15:00 uur of van 15:00 uur tot 18:00 uur. Tickets zijn gratis maar moet je wel vooraf bestellen. Dat kan hier. Voor de erg fanatieke shoppers zijn er kilo-vouchers beschikbaar: voor een kilo betaal je geen 60 maar 50 euro. Kaching!

