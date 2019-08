Breaking Bad-fans opgelet: filmvervolg vanaf oktober te zien!

Goed nieuws voor Breaking Bad-liefhebbers: vanaf 11 oktober is de film El Camino: A Breaking Bad Movie op Netflix te zien. Dat maakt de streamingdienst vandaag bekend op Twitter.

Geruchten over een filmvervolg op de hitserie gingen al langere tijd rond. Bob Odenkirk, die advocaat Saul Goodman speelt in Breaking Bad en de spin-off Better Call Saul, verklapte vorige week dat de Breaking Bad-film al stiekem is opgenomen. Fans dachten dat de film pas in 2020 zou uitkomen, maar dat is dus veel eerder dan gepland.

Crystal meth

De wereld van scheikundeleraar Walter White stort in als hij te horen krijgt dat zijn vrouw onverwachts zwanger is van hun tweede kind. De dokter heeft namelijk net daarvoor gediagnosticeerd dat Walter terminale longkanker heeft.

Om de toekomst van zijn gezin veilig te stellen en zijn behandelingen te kunnen betalen, start Walter een drugslab op. Hij gaat samen met zijn oud-leerling Jesse Pinkman de drug crystal meth maken en verkopen. En dat zorgt natuurlijk voor de nodige spanningen en avonturen, want als je eenmaal in deze business belandt, kom je er niet meer zo makkelijk uit…

Jesse Pinkman

Het is nog niet duidelijk of hoofdrolspeler Bryan Cranston, die Walter White speelt in de serie, terugkeert in de film. Het lijkt er wel op dat Jesse Pinkman, gespeeld door Aaron Paul, terugkeert. In de trailer zien we dat ‘Skinny Pete’ op het politiebureau verhoord wordt over de verblijfplaats van Jesse.

Het lot van Pinkman bleef in het laatste seizoen van de hitserie onbekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP, Beeld: IMDb, Netflix